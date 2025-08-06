أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة بدء التسجيل في جائزة «فنون المدينة» في دورتها الأولى، 2025، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء 12صفر 1447، الموافق: 6 أغسطس 2025م.

وتعتبر الجائزة إحدى المبادرات الثقافية التي توفر مساحة للتعبير الإبداعي، بهدف تقديم رؤى فنية تحفز الفنانين السعوديين والمقيمين إلى إبراز مكانة المدينة المنورة التاريخية والثقافية والحضارية من خلال أعمالهم التشكيلية، ونشر أهمية الفنون البصرية في النهوض الفكري والثقافي للمجتمعات المتحضرة، سعياً إلى تطوير مجالات الفنون البصرية وتمكينها في سبيل تحقيق أهدافها في تنمية المجتمع، كما تهدف الجائزة إلى تعميق الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية لدى الفنانين للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم في إنتاج أعمال فنية ذات قيمة جمالية وتعبيرية. وتستهدف الجائزة في دورتها الأولى الفنانين والفنانات التشكيليين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، والمهتمين في الفن التشكيلي وأساليبه واتجاهاته الفنية المختلفة، كما تستهدف في دوراتها القادمة الخط العربي والتصوير التشكيلي والتصوير الضوئي والرسم الرقمي والرسم الجرافيتي.

ودعت مؤسسة جائزة المدينة المنورة الراغبين بالمشاركة في هذه الجائزة للتسجيل والاطلاع على آلية المشاركة عبر الرابط https://awards.madinahaward.org.sa/register.