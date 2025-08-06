استلمت أسرة الطالب محمد القاسم جثمان ابنها الذي راح ضحية جريمة قتل جنوب مدينة كامبريدج البريطانية الجمعة الماضية، تمهيداً لنقله إلى السعودية غداً.

وأكد أفراد الأسرة أن الإجراءات القانونية في بريطانيا تسير بالتنسيق مع السفارة السعودية، وفقاً لـ«قناة العربية»، مشيرين إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية باهتمام منذ وقوع الحادثة، لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لتقديم المتورطين للعدالة.

وبدأت محكمة كامبريدج كراون في بريطانيا أولى جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بجريمة مقتل القاسم، إذ وُجهت التهم في الجلسة للمتهم الرئيسي في القضية تشاز كوريجان، بالقتل وحيازة سكين في مكان عام.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المتهم بقتل محمد القاسم أنكر التهمة الموجّهة إليه في الجلسة، مدّعياً أنه كان يدافع عن نفسه، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية مرة أخرى في 8 سبتمبر القادم.

وفي السياق، قال وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة «رحل محمد القاسم وبقيت سيرته العطرة».

وأضاف الربيعة: «شابٌ سعودي شهم، كريم الخلق، مشهودٌ له ببرّ والديه، وتطوّعه في خدمة ضيوف الرحمن؛ بالحرم المكي الشريف».

وقدم الربيعة تعازيه لأهل وذوي المفقود، داعياً الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته.