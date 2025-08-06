أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2025)، حيث بلغ المؤشر نسبة (86.71%) بمستوى «متقدم»، وذلك بعد تقييم شامل لـ (50) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، شملت رضا المستفيدين، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز رضا المستفيد، ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وفعّالة تسهم في رفع جودة الحياة، وتيسير ممارسة الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

وسجل المؤشر هذا العام نموًا مقارنة بعام (2024)، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين إلى أكثر من (374) ألف مستفيد، كما توسع نطاق التقييم ليشمل (50) منصة مقارنة بـ (39) منصة في العام السابق، ما يجسد جهود الجهات الحكومية، وحرصها المستمر على تطوير تجاربها الرقمية.

وأظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية جميعها حققت مستوى «متقدم»، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة (أبشر) بنسبة (93.95%)، فيما سجلت منصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) نسبة (93.25%)، ومنصة (توكلنا) نسبة (91.89%)، ومنصة (اعتماد) نسبة (91.43%)، وحققت منصة (قوى) نسبة (91.06%)، ومنصة (إحسان) نسبة (90.95%)، وحصلت بوابة (وزارة السياحة) على نسبة (90.78%)، ومنصة (التأمينات الاجتماعية) على نسبة (90.35%)، في حين بلغ تطبيق (صحتي) نسبة (89.71%)، ومنصة (صناعي) نسبة (89.58%).

وجرى التركيز هذا العام على مؤشر فرعي للشمولية الرقمية، الذي حقق نسبة (75.30%) بمستوى «متمكن»، ما يظهر وعي الجهات الحكومية بأهمية تصميم خدمات رقمية تمكن مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، من استخدامها والاستفادة منها باستقلالية.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل على تطوير منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية بشكل سنوي، بما يواكب أبرز التوجهات الحديثة في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ ريادة المملكة عالميًا في مسيرة التحول الرقمي، حيث حققت المملكة المركز (الأول) إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز (الرابع) عالميًا، و(الثاني) ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام (2024).