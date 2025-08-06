استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق حمد بن عبدالله المطوع، يرافقه أعضاء المجلس وذلك بمناسبة حصول النادي على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية قيادات النادي على هذا الإنجاز، مشيدًا بما تحقق من تميز في تطبيق معايير الجودة المؤسسية، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس تطور الأداء الإداري والتنظيمي داخل الأندية الرياضية، ويعزز من حضورها كمؤسسات وطنية فاعلة تسهم في التنمية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الرياضي.

وقدّم المطوع لأمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز المبادرات التي تبناها النادي في مجال تطوير بيئة العمل وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، مؤكدًا أن هذا التتويج جاء ثمرة لعمل دؤوب وجهود متواصلة نحو ترسيخ مفاهيم الحوكمة والكفاءة الإدارية داخل النادي.

وعبّر المطوع عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضة والرياضيين في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.