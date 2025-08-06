نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياحٍ نشطةٍ تصل سرعتها بين (40 - 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية؛ وتتسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق والشوارع السريعة، في كلٍ من محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والهجر والمراكز التابعة لها.

وبين المركز أن بداية الإنذار من الساعة الـ 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية تتراوح درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية، وتشمل كلًا من محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها.

وأشار إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.