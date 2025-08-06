المركز الوطني لارصاد
المركز الوطني لارصاد
تابعوا عكاظ على
Google News Account

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياحٍ نشطةٍ تصل سرعتها بين (40 - 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية؛ وتتسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق والشوارع السريعة، في كلٍ من محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والهجر والمراكز التابعة لها.

وبين المركز أن بداية الإنذار من الساعة الـ 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية تتراوح درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية، وتشمل كلًا من محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها.

وأشار إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

أخبار ذات صلة
 
من قتل الطالب السعودي محمد القاسم في بريطانيا؟ تعرّف على هويته
من قتل الطالب السعودي محمد القاسم في بريطانيا؟ تعرّف على هويته
«الموارد البشرية» تنظم ملتقى جذب المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال بالطائف
«الموارد البشرية» تنظم ملتقى جذب المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال بالطائف