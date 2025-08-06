أقر مجلس الوزراء العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 1447، بعد تجربة استمرت 3 سنوات اعتمدت على 3 فصول دراسية. القرار جاء استناداً إلى مراجعة دقيقة للمخرجات التعليمية ومتطلبات المجتمع، ويهدف إلى إيجاد توازن بين جودة التعليم ورفاهية الطالب والأسرة.

يبدأ العام الدراسي الجديد في 18 أغسطس 2025 الموافق 24/2/1447، وينتهي في 25 يونيو 2026، على أن يستمر هذا النمط حتى نهاية عام 1451. وبحسب وزارة التعليم، فإن المعدل السنوي لأيام الدراسة في النظام الجديد يبلغ نحو 180 يوماً، وهو رقم قريب من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 170 يوماً في أوروبا، و210 أيام في اليابان. هذه العودة تؤكد توجه المملكة نحو تعزيز التحصيل الأكاديمي مع الحفاظ على استقرار الجدول الدراسي وإزالة الانقطاعات المتكررة التي رافقت تجربة الفصول الثلاثة.

الإجازات المطولة التي عُرفت في النظام السابق أُلغيت نهائياً، فيما استُبدلت بإجازة منتصف العام التي تستمر ما بين 10 و12 يوماً، إضافة إلى إجازات الأعياد واليوم الوطني ويوم التأسيس، مع الإبقاء على الإجازة الصيفية لمدة 8 أسابيع. ويهدف هذا التعديل إلى تقليل التشتيت وتحقيق انسيابية العملية التعليمية دون فقدان التوازن النفسي للطلاب.

التقويم الدراسي المعلن يشير إلى أن العام الدراسي الأول في النظام الجديد يمتد من 24/2/1447 حتى 10/12/1448، فيما يبدأ العام التالي في 10/3/1448، وينتهي في 19/1/1449، مع ثبات هذا النمط حتى العام 1451. ويُتوقع أن يسهم القرار في تحسين التخطيط الأسري، وتنشيط السياحة الداخلية خلال الإجازات الطويلة، إضافة إلى تحقيق استقرار وظيفي للمعلمين والإداريين.

ويبقى التحدي الأبرز هو إعادة هيكلة المناهج بما يتناسب مع توزيع الحصص على فصلين بدلاً من ثلاثة، وضمان توازن الوقت بين الأنشطة الصفية والتعلم الإثرائي. ورغم هذه التحديات، يعكس القرار رؤية واضحة نحو تطوير التعليم السعودي بما يواكب المعايير الدولية ويحافظ على الهوية الوطنية في آن واحد.