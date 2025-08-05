التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مشايخ وأهالي محافظة هروب، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهًا بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أمير جازان، أن زيارة محافظة هروب والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

واستمع أمير جازان والحضور إلى كلمة الأهالي التي ألقاها نيابة عنهم حسن بن محمد العبسي، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة هروب والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين.

كما اطّلع أمير منطقة جازان ونائبه، على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة هروب، إذ يجري العمل حاليًا على تنفيذ 6 مشروعات بلدية، في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، بتكلفة تبلغ 56 مليون ريال، فيما تم إنجاز 3 مشروعات بلدية أخيرًا بتكلفة بلغت 6 ملايين ريال.