نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية مدينة الظهران، مشروعاً مبتكراً يتمثّل في تركيب أنظمة «الرذاذ المائي» في عدد من الحدائق العامة ومضامير المشي، كأول تجربة.



ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الأمانة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة مستدامة، وتعزيز أنسنة المدن، ورفع مستوى رفاهية السكان.



وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن المشروع يُعد استجابة عملية للارتفاعات المتكررة في درجات الحرارة، خصوصاً خلال فصل الصيف، إذ يعتمد نظام الرذاذ على ضخ رذاذ دقيق من المياه في مواقع محددة داخل الحدائق ومضامير المشي، بما يسهم في تبريد الهواء المحيط وتحسين تجربة الزوار.



وأشار القحطاني إلى أن هذه التجربة تهدف إلى تعزيز جاذبية الحدائق ومضامير المشي، وزيادة معدلات الإقبال عليها، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على تقييم نتائج المرحلة الأولى تمهيداً لتوسيع نطاق المشروع ليشمل مواقع إضافية في مدينة الظهران، وذلك ضمن خطة تطويرية متكاملة تتماشى مع تطلعات الأمانة في بناء مدن أكثر استدامة وراحة لسكانها.