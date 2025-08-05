استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية الاستعداد المبكر لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والكوادر التعليمية، بما يسهم في تحسين المخرجات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء أجيال مؤهلة ومنافسة، مشدداً على مواصلة الجهود في تطوير العملية التعليمية، واستثمار الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة -حفظها الله، لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء في كافة المراحل الدراسية.

وقدّم الدكتور العتيبي لأمير المنطقة الشرقية عرضاً شاملاً عن أداء الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، متضمناً أبرز الإنجازات والتقارير المتعلقة بالبرامج والمبادرات التعليمية خلال الفترة الماضية.

ورفع العتيبي بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.