تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، محافظة المذنب، يرافقه نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، واطلع أمير منطقة القصيم على البرامج التنموية، والجهود المبذولة من الجهات الحكومية في خدمة الأهالي والارتقاء بالخدمات.

وعبّر أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بما لمسه من جهود واضحة ونمو متسارع تشهده المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدا أن محافظة المذنب تُعد من المحافظات الواعدة في منطقة القصيم، لما تملكه من مقومات وميزات نسبية، أبرزها الموقع الجغرافي، والطبيعة الجاذبة، والموارد الزراعية والسياحية، مشيرا إلى أن هذا التنوع يُشكّل قاعدة صلبة لفرص استثمارية متعددة يجب استثمارها.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: «ما رأيناه اليوم من منجزات ومشاريع هو نتاج لتعاون وتكامل مختلف الجهات، وهو محل تقدير، ويدل على العمل بروح الفريق لخدمة المواطن، تنفيذا لتوجيهات القيادة التي تضع المواطن أولا وتسعى لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع مناطق المملكة».

من جهته، ثمّن محافظ المذنب عبدالرحمن السديس لأمير منطقة القصيم ونائبه هذه الزيارة الكريمة، مؤكدا أنها امتدادٌ لما يوليه أمير منطقة القصيم ونائبه من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة لجميع محافظات المنطقة، مضيفا أن ما تحقق في المذنب من تطور في البنية التحتية والمشاريع التنموية والخدمية جاء بدعم مباشر من أمير المنطقة، وحرصه المستمر على تلمس احتياجات المواطنين.