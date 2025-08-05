أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، مبادرة «سفراء الزراعة 2025»، التي تهدف إلى التعريف بالممكّنات الزراعية بالمنطقة، وتسليط الضوء على بعض المزارع المميزة والجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وتتضمن المبادرة فتح المجال للمتطوعين والمهتمين بالإعلام السياحي لزيارة عدد من المزارع والمزارعين، والنحّالين، ومربي الماشية بالمنطقة، وفتح الفرص التطوعية الإعلامية والتنظيمية، فيما تستمر هذه المبادرة خلال فترة الصيف تزامناً مع صيف عسير «أبرد وأقرب». وقد بدأت برامج المبادرة بورشة عمل تعريفية بفرع الوزارة بعسير، حضرها عدد من المشاركين، كما انطلقت الزيارات الميدانية، بدايةً بمزارع البُن المجاورة لمدينة أبها، وتم الاطلاع على الممارسات التقليدية للمزارعين، وأساليب معالجة المحاصيل الزراعية.