شهدت ميادين الدرعية انطلاق النسخة الثانية من العرض الأدائي العالمي «ترحال»، الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة من 4 حتى 25 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع فقراته البصرية والموسيقية المبتكرة.

ويقدّم «ترحال» حكاية مشوقة تغوص في عمق ثقافة المملكة وتراثها الغني، عبر مشاهد مسرحية تمزج بين عناصر الطبيعة والتقنيات الضوئية والبصرية الحديثة، مقدّماً لوحات فنية عالية المستوى تجسّد الهوية الوطنية بروح معاصرة.

وحظي العرض منذ انطلاقه بإشادة واسعة من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالتجربة الاستعراضية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه والإبهار البصري والسرد الفني المبتكر، مؤكدين أن «ترحال» شكّل لهم تجربة استثنائية تُثري ذاكرتهم الثقافية وتمنحهم فرصة للتعرّف على التراث السعودي بأسلوب حديث وجاذب.

ويأتي تنظيم العرض ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز الموروث الثقافي الوطني وتقديمه بأساليب إبداعية تواكب تطلعات الجمهور، وتعكس الحراك الفني الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.