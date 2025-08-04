عقدت لجنة الدفاع المدني اجتماعاً برئاسة أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، بقاعة الاجتماعات في الإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات حيال الحالة المطرية المتوقعة، واستعراض ما تم تنفيذه من توصيات سابقة، إلى جانب الخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول، ومتابعة المشاريع التي جرى تنفيذها لحماية بعض القرى بالمحافظات والسبل الكفيلة باستكمال المشاريع الخاصة بها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وأكد أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما تضمنه من موضوعات تُعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خصوصاً خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول، بما يُمكّن جميع الجهات الحكومية من التعامل السريع مع حالات الطوارئ والحوادث المختلفة، وإخماد الحرائق ومتابعة جريان السيول، موجهاً بتضافر الجهود واستمرار التنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى الجميع، وتوفير كل ما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد أمير منطقة جازان على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهمات الموكلة إليها على الوجه المطلوب.