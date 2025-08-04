حددت وزارة التعليم ضوابط افتتاح مدارس الموهوبين بالمناطق والمحافظات للعام الدراسي الجديد. وبينت أنه يتم افتتاح مدرسة لكل مرحلة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) للجنسين (بنين - بنات) لكل إدارة تعليمية، ويكون الحد الأعلى للطلبة في الفصل الدراسي الواحد 20 طالباً، ولا يقل عن 15 طالباً، وعند إحداث مدرسة للموهوبين يجب تحقيق شرط الأعداد المتوقعة للطلبة لكل مرحلة دراسية، ليكون الحد الأدنى لأعداد الطلبة في السنة الأولى في جميع المراحل الثلاث 60 طالباً، وبعد ثلاث سنوات يكون الحد الأدنى في المرحلة الابتدائية 120 طالباً، وفي المتوسطة 150 طالباً، وفي المرحلة الثانوية 180 طالباً.

وأكدت الوزارة إمكانية دمج أكثر من مرحلة دراسية في مبنى واحد وفق الطاقة الاستيعابية، وفي حال دمج أكثر من مرحلة تعليمية، يكون مستهدف المدرسة فتح فصل لكل صف كحد أدنى، وتتولى الجهة المختصة في إدارة التعليم إعداد دليل المدرسة موضحاً فيه البيانات الأساسية مثل الأهداف المتوقعة، وسياسة قبول الطلبة والخطط التشغيلية وفقاً لنموذج المدرسة، مشيرة إلى أنه عند الرغبة في التوسع في افتتاح مدارس الموهوبين (زيادة عدد المدارس عن العدد المستهدف للإدارة التعليمية) يتم رفع خطاب طلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، مرفقاً به مبررات التوسع والبيانات الأساسية التي تحددها تلك الجهة، مع الالتزام باستيفاء شروط افتتاح مدارس الموهوبين، وفي حال التوسع داخل نفس المدينة يجب أن يكون مبنى مدرسة الموهوبين القائمة قد بلغ كامل طاقته الاستيعابية، ويتم إغلاق مدرسة الموهوبين إذا انخفض عدد طلابها عن الحد الأدنى في شرط الافتتاح بعد مضي ثلاث سنوات على تشغيلها.