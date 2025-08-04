اطّلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة أحد المسارحة، وذلك ضمن الجولة التفقدية للمحافظة.

وتابعا عرضًا عن أبرز المشروعات البلدية المنفذة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، منها (30) مشروعًا منجزًا، بتكلفة بلغت (242) مليون ريال، وهي (29) مشروعًا بلديًا شملت مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة، والبُنى التحتية، ومشروع إسكاني في «أبوحجر»، يشمل (146) وحدة سكنية.

كما استمع أمير المنطقة ونائبه لشرحٍ وافٍ عن المشروعات الجاري تنفيذها، وتتضمن (14) مشروعًا بتكلفة تبلغ (190) مليون ريال، تشمل (13) مشروعًا بلديًا في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروع لدرء أخطار السيول.

وكان أمير جازان التقى مشايخ وأعيان محافظة أحد المسارحة بحضور نائبه، وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهًا بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

واستمع أمير المنطقة والحضور إلى كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم الدكتور علي عطيف، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة أحد المسارحة والمراكز التابعة لها، بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيدًا لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات، مؤكدًا دور أمير المنطقة في التنمية ودعمه المتواصل لجميع القطاعات الخدمية.