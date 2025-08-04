استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد ضويحي بن وبدان السهلي، يرافقه عدد من قيادات الجوازات بالمنطقة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالتطورات التي يشهدها قطاع الجوازات، مؤكداً أن تسخير التقنية وتجويد الخدمات يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تبني الحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز كفاءة الأداء في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقدّم العميد السهلي عرضاً عن أبرز إحصاءات إدارة الجوازات في المنطقة، وما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض عدد من المبادرات التقنية، من أبرزها تشغيل البوابات الإلكترونية في المنافذ البرية، التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتخفيف الازدحام وتحسين تجربة المسافرين، إلى جانب تقديم تقرير عن جهود الإدارة خلال موسم الحج الماضي 1446هـ.

ورفع العميد السهلي شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المتواصل بخدمات الجوازات في المنطقة.