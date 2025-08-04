نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، حُكم القتل تعزيرًا في كلٌ من عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، وتركي بن هلال بن سند المطيري -سعوديي الجنسية- لإقدامهما على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية تمثلت في الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن في الداخل بقصد القتل، وتصنيع المتفجرات وحيازتها، وتمويل ودعم الأعمال الإرهابية.

وقالت «الداخلية» في بياناً، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.