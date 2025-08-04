تواصل الشرطة البريطانية التحقيق في حادثة مقتل المبتعث السعودي محمد يوسف القاسم (21 عاماً)، الذي تعرّض للطعن مساء يوم الجمعة الماضي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية حيث يدرس اللغة الإنجليزية في معهد «إي إف إنترناشونال لانغويتش كامبوسز» الخاص، لتعليم اللغة الإنجليزية.





وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة مفتعلة من قبل الجناة عند الساعة 11:30 مساء الجمعة، أثناء عودته إلى مقر سكنه الذي يبعد نحو 10 دقائق سيراً.

ووفق التحقيقات، قام أحد الجناة بافتعال مشاجرة مع القاسم في منطقة «ميل بارك» قبل أن يغدره بطعنة قاتلة بسكين، ليتم القبض على اثنين من المشتبه بهم ولا يزال ثالث هارباً.





ووفق الترجيحات في الحادثة، فإن اثنين من منفذي الجريمة من الجنسية البريطانية، أحدهما يبلغ 21 عاماً وآخر يبلغ 50 عاماً، وتواصل الشرطة البريطانية التحقيقات في ملابسات الجريمة.

وعُرفت عن القاسم جديته في دراسته، ويعد من الطلاب المتميزين وصاحب خلق متميز. وبادرت إدارة المعهد بالتعزية في وفاته، وعبرت عن حزنها العميق، مؤكدة أن الحادثة تُعد «واقعة فردية»، وأنها تعمل مع الشرطة في التحقيقات.