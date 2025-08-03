بحضور الأمير ناصر بن فرحان آل سعود ومحافظ تنومة عبدالعزيز آل عزيز، وعدد كبير من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة، انطلقت فعاليات صيف ⁧‫تنومة‬⁩ ضمن صيف عسير 2025 تحت شعار «أبرد وأقرب»، كإحدى الوجهات السياحية التي تنبض بالحياة، وتجمع بين الجمال والاعتدال والخيال في طبيعتها ومناخها.

وقد نظمتّ بلدية المحافظة احتفالاً تم خلاله، وبتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تكريم 25 شخصاً من أبطال حادثة غرق وادي كُحلة بترج الذين كان لهم الدور الفعال في إنقاذ أرواح كادت تفارق الحياة، فيما شهدت الاحتفالية عروضاً شعبية وكلمة ألقاها محافظ تنومة، أشاد فيها بمكانة المحافظة وما تتمتع به من مقومات طبيعية وأجواء ممطرة وفعاليات ممتعة لكل زوار ومصطافي المحافظة.