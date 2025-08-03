برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حقّقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببلّسمر إنجازاً مشرفاً بحصولها على المركز الثاني في مبادرة «أجاويد 3»، عن مبادرتها النوعية «تلاوة وعبادة»، التي نافست أكثر من 14 ألف مبادرة على مستوى المنطقة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن عبدالله الأسمري، عن سعادته بهذا التتويج قائلاً: «هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي وجهود مخلصة من المعلمين والمتطوعين والداعمين، ويُمثّل حافزاً لمواصلة العطاء وتقديم مبادرات نوعية تُعزّز تعليم القرآن الكريم وتُرسّخ قيمه في المجتمع، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم».

ويعكس هذا الفوز تميّز الجمعية وريادتها في خدمة كتاب الله الكريم، ويُؤكّد قدرتها على الإبداع والمنافسة على مستوى المبادرات المجتمعية، ضمن مساعيها المستمرة لصناعة جيل قرآني راسخ القيم والهوية.