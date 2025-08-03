في جريمة مروعة هزت مدينة كامبريدج البريطانية، قُتل طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عامًا مساء الجمعة الماضية، بعد تعرضه للطعن في رقبته أثناء تواجده في حديقة تقع جنوب المدينة.



وكانت الشرطة البريطانية قد تلقت بلاغًا عند الساعة 11:27 مساءً يفيد بتعرض الشاب لاعتداء عنيف، وبالرغم من محاولات الإسعاف، فارق الحياة في موقع الحادث عند الساعة 12:01 صباح السبت.



وفي تطور لافت، أعلنت السلطات البريطانية توقيف شخصين، أحدهما يبلغ 21 عامًا والآخر 50 عامًا، وكلاهما من سكان كامبريدج. وتشتبه الشرطة في تورط الأول بجريمة القتل، فيما يُعتقد أن الثاني قد ساعده.



ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط مطالبات من الشرطة البريطانية لكل من يمتلك معلومات تتعلق بالقضية بالتواصل العاجل مع جهات التحقيق.



ومن المقرر أن تصدر الشرطة بياناً لشرح تفاصيل الحادث في الساعات القليلة القادمة.



من جانبها ، أوضحت مدرسة إي أف الدولية للغات في كامبريدج بأن الضحية كان أحد طلابها، ووصفت الحادث، في بيان بأنه «هجوم فردي نفّذه أحد أفراد الجمهور».



وأضافت المدرسة: «نشعر بحزن عميق لتأكيد إصابة أحد طلابنا بجروح قاتلة مساء الجمعة في مكان عام».