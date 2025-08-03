التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة صامطة؛ لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وبحث أمير المنطقة ونائبه احتياجات محافظة صامطة من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وأكد أمير جازان أن زيارة محافظة صامطة والالتقاء بالأهالي، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

واستمع أمير جازان إلى كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم منصور بجوي، رحب فيها نيابة عن أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيداً لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين.

واطلع أمير منطقة جازان ونائبه على عرض عن المشروعات البلدية بمحافظة صامطة، منها 57 مشروعاً منجزاً، بتكلفة بلغت 526 مليون ريال، وهي 50 مشروعاً بلدياً تشمل مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة، والبُنى التحتية، و3 مشروعات إسكانية تشمل 1879 قطعة سكنية، و4 مشروعات لدرء أخطار السيول، إلى جانب 30 مشروعاً يجري العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ 405 ملايين ريال، تشمل 28 مشروعاً بلدياً في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعين للإسكان، تشمل 404 وحدات سكنية.

كما التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة الطوال، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهاً بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أمير جازان أن زيارة محافظة الطوال والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

واستمع أمير جازان إلى كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبدالله حمدي، رحب فيها، نيابة عن أهالي محافظة الطوال والمراكز التابعة لها، بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيداً لحرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ودشن أمير جازان، بحضور نائبه، عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الطوال، وذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظة.

وشملت المشروعات التي جرى تدشينها، مشروع مبنى المحافظة، والمركز الحضاري، والملعب النسائي، ومشروع تحسين وتطوير أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر وبنك الدم بمستشفى الطوال العام، وتطوير الواجهة البحرية بالمحافظة.

واطلع أمير منطقة جازان ونائبه، على عرض عن أبرز المشروعات البلدية المنفذة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، التي تضمنت 30 مشروعاً منجزاً، بتكلفة بلغت 164 مليون ريال، شملت مشروعات السفلتة والطرق والنظافة وتشغيل المدينة، والبُنى التحتية.

واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل سير العمل ونسب الإنجاز في المشروعات البلدية الجاري تنفيذها، التي تشمل 14 مشروعاً بتكلفة تبلغ 128 مليون ريال، في السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروعاً لدرء أخطار السيول، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم.