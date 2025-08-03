استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم في الرياض وزير العدل في جمهورية العراق الدكتور خالد سلام شواني، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالين العدلي والقضائي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

واستعرض الدكتور الصمعاني خلال اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة؛ بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لاسيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين.

وفي ختام اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره العراقي برنامجاً تنفيذياً يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.