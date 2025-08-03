أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المشاريع الخاصة للخريجين والخريجات بلغت (165) مشروعًا، وذلك بدعمٍ من معهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة» في عام 2024.وأشار المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي إلى أن المؤسسة تنفذ العديد من البرامج الهادفة لدعم مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بالكليات التقنية والمعاهد، ووصل عدد الخريجين والخريجات المستفيدين من دورات برنامج تطوير مهارات رواد الأعمال بمعهد ريادة (9316) خريجًا وخريجة خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد مجتازي دورات «ابدأ مشروعك» 121 خريجًا وخريجة.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني، الذي يسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والناشئة، ويقدم المعهد خدمات عدة، من أبرزها: تقديم الاستشارات والإرشاد اللازمة لروّاد الأعمال، وتيسير الحصول على التراخيص الضرورية لبدء النشاط، إضافةً إلى تيسير الحصول على التمويل من الجهات المختصة.