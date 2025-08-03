تواصل بلدية محافظة بقيق جهودها المكثفة لتطوير المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، عبر تنفيذ مشاريع تطويرية متكاملة شملت الطرق، والحدائق، والمماشي، ضمن خطة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس محمد الظفيري أن هذه المشاريع تهدف إلى تهيئة بيئة حضرية مستدامة، وتحقيق رضا السكان والزوار، مؤكداً حرص البلدية على تحسين كفاءة المرافق العامة، وتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي، وتمكين أفراد المجتمع من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أنجزت البلدية عدداً من المشاريع المتنوعة، من بينها أعمال سفلتة وكشط للطرق بمساحة تجاوزت 81.228م²، شملت شوارع رئيسية مثل: الملك عبدالعزيز، وأنس بن مالك، وبلال بن رباح، وعثمان بن عفان، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 5.459م²، وأرصفة بمساحة 4.050م²، وذلك في إطار تحسين السلامة المرورية والمشهد الحضري.

وفي الجانب الترفيهي والبيئي، طوّرت البلدية عدداً من الحدائق والمماشي وفق معايير برنامج «بهجة»، بما يعزز جودة الحياة في المدينة، وشملت أبرز المشاريع تطوير وإعادة تأهيل حديقة وممشى حي المطار بمساحة 21.000م²، تضمنت ممشى بطول 550 متراً وعرض 13.28 متر، ومسطحات خضراء على مساحة 5.100م²، وتهيئة 14 جلسة، و3 مناطق ألعاب، وزراعة أكثر من 50 شجرة و9.500 زهرة موسمية ومشروع تطوير وإعادة تأهيل حديقة وممشى منتزه بقيق بمساحة 18.500م²، تضم ممشى خارجياً بطول 775 متراً، ومسارات داخلية بطول 514 متراً، ليصل إجمالي مساحة المماشي إلى 4.642م²، إضافة إلى 11.000م² من المسطحات الخضراء، وتهيئة 22 جلسة، و4 مظلات، ومنطقتين لألعاب الأطفال، وساحة مواقف بمساحة 732م².

يُذكر أن إجمالي أطوال المماشي المنفذة بلغ 1.839 متراً طولياً، بمساحة إجمالية تجاوزت 11.942م²، في خطوة تعكس اهتمام البلدية بتعزيز الأنشطة الصحية والرياضية في بيئة حضرية متكاملة.

وفي ختام تصريحه، أكد المهندس الظفيري أن بلدية بقيق ماضية في تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق جدول زمني دقيق، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الهندسية والبيئية، لترسيخ مفهوم المدن المستدامة، وتحقيق تطلعات المجتمع المحلي.