حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في النسخة السابعة والثلاثين من أولمبياد المعلوماتية الدولي (IOI 2025)، الذي استضافته مدينة سوكري البوليفية من 27 يوليو إلى 3 أغسطس الجاري، بمشاركة 334 طالبًا وطالبة يمثلون 86 دولة.

وأفادت مؤسسة «موهبة» أن الطالب محمد ناصر الأسمري من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل حصل على ميدالية برونزية، فيما حصل الطالب عماد علي الحربي من تعليم القصيم، والطالب سلطان عبدالرحمن العيبان من تعليم الرياض، على شهادتي تقدير.

وأوضحت «موهبة» أن رصيد المملكة في مشاركاتها السبع بأولمبياد المعلوماتية الدولي ارتفع إلى 11 جائزة دولية، منها 7 ميداليات برونزية، و4 شهادات تقدير، وذلك منذ انضمامها إلى المسابقة في عام 2019، مما يعكس تطور مستوى الأداء الوطني في مجالات علوم الحاسب والبرمجة.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي تنفذه «موهبة» بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم؛ بهدف تأهيل وتمكين الطلبة السعوديين للمنافسة في المحافل العلمية العالمية، من خلال برامج تدريبية مكثفة يشرف عليها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

ويُعدُّ أولمبياد المعلوماتية الدولي من أعرق المسابقات السنوية العالمية في مجال البرمجة وعلوم الحاسب لطلاب المرحلة الثانوية، وقد انطلقت أولى دوراته في عام 1989م بجمهورية بلغاريا، ويتضمن المنافسات على مدار يومين لحل مسائل خوارزمية معقدة، ضمن بيئة اختبارية فردية دقيقة دون استخدام أي مصادر خارجية.