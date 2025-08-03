استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، يرافقه عدد من طلبة الجامعة المتميزين الحاصلين على جوائز دولية.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي الذي توليه القيادة للتعليم، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية الوطن، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تطور منظومة التعليم ورفع مستوى مخرجاتها، بما مكن أبناء الوطن من التميز والمنافسة عالمياً.

وقال: «ما نشهده من تفوق لأبناء هذا الوطن في المحافل الدولية، ثمرة لما تقدمه قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- من دعم مستمر واهتمام بالغ بالتعليم، إيماناً منها بأنه الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن، ونحن فخورون بما حققه طلبة جامعة حفر الباطن من إنجازات مشرّفة، تعكس جودة المنظومة التعليمية وقدرتها على اكتشاف المواهب وصقلها، وتحفيز الإبداع والابتكار. ونعوّل كثيراً على الجامعات السعودية في مواصلة هذا النهج، وتعزيز البيئة الأكاديمية بما يسهم في إعداد جيل وطني منافس وقادر على المساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأوضح الدكتور الحربي أن طلبة الجامعة حققوا ست جوائز عالمية في معرض «إيتكس 2025»، إضافة إلى ثلاث جوائز في الدورة الخمسين من معرض جنيف الدولي للاختراعات، ما يجسد تميز الجامعة في دعم الإبداع والابتكار، ويعكس كفاءة منظومتها الأكاديمية.

ورفع رئيس الجامعة شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المستمر بالجامعة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً لمنسوبي الجامعة وطلبتها لمواصلة مسيرة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الدولية.

حضر الاستقبال الطلبة المتميزون الحاصلون على الجوائز الدولية، وهم: شهد بنت محمد العماني، تركي بن عبدالله العنزي، ريام بنت عقيل العتيبي، خالد بن جمال العنزي، رنيم بنت زايد العنزي، تقديراً لمشاركاتهم وابتكاراتهم النوعية في معرض «إيتكس 2025»، ومعرض جنيف الدولي للاختراعات.