تواصل بلدية محافظة الجبيل جهودها في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، حيث تعمل على تنفيذ أعمال تركيب قواعد أعمدة الإنارة في الحي الأول بضاحية الملك فهد، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطويري يستهدف تحسين مستوى الإنارة العامة وتعزيز السلامة في المنطقة.

ويشمل المشروع تركيب قواعد 309 أعمدة إنارة، في خطوة تُعد امتدادًا لحزمة من المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذتها البلدية في ضاحية الملك فهد خلال الفترة الماضية، والتي شملت أعمال السفلتة والرصف، وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تحسين مداخل الحي ومرافقه العامة، بما يسهم في تهيئة بيئة سكنية متكاملة ومستدامة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس بادي القحطاني، أن مشروع الإنارة الجاري تنفيذه يُعد من الأولويات ضمن الخطة المرحلية التي وضعتها البلدية لتغطية مختلف أحياء المحافظة، مؤكدًا أن تحسين الإضاءة العامة لا يسهم فقط في رفع مستوى الأمان، بل يعزز أيضًا من جاذبية المشهد الحضري وراحة السكان والزوار.

وأضاف أن البلدية ماضية في استكمال مشاريعها التطويرية وفق أفضل المعايير الهندسية، وبما يتماشى مع تطلعات المجتمع المحلي ومستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة.