استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي قدّم له جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، التي حصلت عليها الأمانة في دورتها الثامنة لعام 2024 عن فئة الجهات الحكومية في القطاع البلدي، نظير جهودها في تطبيق مفاهيم التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية الالتزام بمعايير الجودة والتميز المؤسسي في تطوير العمل البلدي، مشيراً إلى أن الارتقاء بالخدمات وتحقيق رضا المستفيدين يتطلب مواصلة العمل المؤسسي المنظم، والتحديث المستمر للبرامج والمبادرات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويُسهم في تعزيز جودة الحياة في مدن المنطقة، وهنأ سموه أمانة المنطقة الشرقية ومنسوبيها على هذا الإنجاز، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة التميز في الأداء.

من جهته، عبّر المهندس الجبير عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس ثمار الدعم الذي تحظى به الأمانة من القيادة وحرصها على تعزيز التميز المؤسسي في كافة القطاعات.

وقدم أمين المنطقة عرضاً عن أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة حالياً، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، حيث تم توفير أكثر من 200 خدمة إلكترونية للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة لعدد من المبادرات النوعية التي يجري تنفيذها، من بينها مشاريع أنسنة المدن، وتطوير المحاور التنموية، وتوسعة الواجهات البحرية، وتأهيل الحدائق والميادين، وتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءة منظومة النفايات، وتنمية الاستثمارات البلدية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات والمرافق العامة.

وأكد الجبير أن حصول الأمانة على هذه الجائزة يُعد دافعاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، ويمثل نتاجاً مباشراً لتطبيق الخطط الاستراتيجية وتعزيز كفاءة فرق العمل، مشيرًا إلى التزام الأمانة بتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق الاستدامة في جميع برامجها.