أكدت مجلة أمريكية، أن ميناء مدينة نيوم الذكية السعودية بدأ يقترب من مرحلة التشغيل، ما سيتيح تقصير طرق التجارة على البحر الأحمر. وأشارت مجلة «نيوزويك» إلى أن مشروع ميناء نيوم يمثل مؤشراً مهماً إلى اندفاع المملكة للتعجيل بالمقومات الرئيسية لمدينة نيوم.ويعد الميناء عاملاً مركزياً في رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تحويل المملكة إلى منطلق عالمي للنقل اللوجستي، وخفض اعتمادها على مداخيل النفط. وكانت شركة أوكساغون الصناعية أعلنت نقل أول شحنة من مصر إلى العراق عبر ميناء نيوم. وهو ممر يتيح خفض زمن النقل، والتكاليف اللوجستية المتعلقة به. ويمتاز ميناء نيوم الجديد بموقع إستراتيجي في أحد أهم الممرات البحرية التجارية العالمية التي تربط قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.وأوضحت أوكساغون، أن هذا الممر البحري عبر ميناء نيوم يقلّص زمن النقل من أوروبا بنحو 50%. ومن شأنه، بوجه الخصوص، أن يقلص فترة النقل البحري إلى العراق عبر ميناء نيوم. وتضطر السفن حالياً إلى المرور عبر قناة السويس لدخول البحر الأحمر، والإبحار عبر باب المندب، وخليج عدن، ومضيق هرمز، وتدخل بعد ذلك الخليج العربي لترسو على الموانئ العراقية، كأم قصر، ومن هناك تقوم الشاحنات بنقل البضائع إلى بغداد وبقية مدن العراق.وكان الرئيس التنفيذي السابق لنيوم نظمي النصر، قال في عام 2023، إن ميناء نيوم يعتبر مهماً جداً لاستمرار التنافسية التجارية، والتنويع الاقتصادي، والتجارة البحرية الطموحة للمملكة العربية السعودية.وأضاف، أن الهدف يتمثل في بناء أحد أكثر موانئ العالم تقدماً تكنولوجياً، واستدامة، وكفاءة، يكون مزوداً بأول سلسلة إمداد متكاملة ومؤتمتة. ويتوقع، أن تطلق شركة نيوم عمل ميناء نيوم بشكل رسمي خلال العام 2026.