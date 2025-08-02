كشفت الهيئة العامة للنقل مسودة لائحة بيع المركبات بالمزاد العلني، وتتولى الهيئة أو من تسند إليه تنظيم المزادات العلنية لبيع المركبات المحجوزة والإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ 15 يوماً على الأقل، وتحديد طريقة تنفيذ المزاد إلكترونياً أو حضورياً في الموعد المحدد، وتحديد المركبات المستهدفة للبيع بعد التحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، وتقديم الضمان المالي المحدد من قبل الفريق الفني، وتسجيل المشاركين في المزاد وفقاً للمدة المتاحة للتسجيل، وإصدار قرار الترسية، وإعلان النتائج، وإشعار الراسي عليه المزاد بآلية السداد، والاستلام، والتحقق من استكمال الإجراءات المالية، وتسليم المركبة بعد التحقق من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة.وأضافت الهيئة أنه قبل إقامة المزاد العلني يجب التأكد من جاهزية المركبات المحددة للعرض، والتأكد من عدم وجود أي تعميم على المركبة، وتقدير القيمة الابتدائية للمركبة، وإتاحة فرصة المعاينة للمشاركين حضورياً أو إلكترونياً قبل المزاد خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة من تاريخ المزاد، وعرض تفاصيل المركبة عبر المنصة، بما يشمل الصور، ورقم الهيكل، وتاريخ الفحص، وتمكين المزايدة الإلكترونية بطريقة شفافة، مع تفعيل الخصائص التفاعلية مثل المزايدة التلقائية والتنبيهات.وتُنفذ المزادات العلنية لبيع المركبات وفقاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق إما إلكترونياً من خلال منصة معتمدة، أو حضورياً في الموقع المحدد، ويُسمح بتقديم العروض خلال الفترة المحددة، مع إمكانية تعديلها حتى موعد الإغلاق، وتُعلن نتائج المزاد من خلال المنصة أو الجهة المنظمة، متضمنة بيانات المركبة، واسم المشارك الراسي عليه المزاد، وقيمة البيع النهائية، ولا يتم اعتماد الترسية إلا بعد مضي مدة 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية والإعلان عنه، وذلك لتمكين المزايدين من التظلم على القرار.ويلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل قيمة المركبة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة التظلم، واستلامها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد، وتعد المركبة مستلمة من تاريخ استلامها، ويتم استلام المركبة بعد استيفاء المتطلبات النظامية كافة.وعند الإخلال بما في القواعد، دون وجود مبرر تقبله الهيئة، يجوز إعادة بيع المركبة في مزاد لاحق لتغطية التكاليف المستحقة، دون أن يكون لمن رسا عليه المزاد الحق بالمطالبة بالمركبة أو قيمتها.----لم يتقدم أحد.. ما الحل؟---من دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة، تتم إعادة عرض المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الآتية:يتم تحديد موعد ثانٍ للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ انتهاء المزاد الأول، ويعاد تقييم المركبة، وفي حال لم يتم شراؤها في المزاد الثاني يتم تحديد موعد ثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ انتهاء المزاد الثاني، ولا يعاد تقييم المركبة.وعند عدم تقدم أحد لشراء المركبة بعد عرضها للمرة الثالثة في المزاد العلني يتم التنسيق حيال إسقاط ملكية المركبة، لإتلافها، أو للتصرف فيها.