أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس (الخميس) البرنامج التعليمي (وصال)، ضمن مسار تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل المملكة.

ويهدف البرنامج إلى توفير فرص تدريب لغوي مجانية ضمن خطط التدريب المؤسسي في جهاتهم، وذلك في إطار مبادراته الداعمة لتمكين اللغة العربية في السياقات المؤسسية والمهنية.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن البرنامج يمثل خطوةً نوعيةً في تفعيل اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجالات العملية والمهنية في القطاعين الحكومي والخاص؛ انعكاسا لدور المجمع في تطوير بيئات العمل متعددة اللغات داخل المملكة.

وقال: نسعى إلى تمكين شريحة واسعة من العاملين الناطقين بغير العربية من أدوات التواصل اللغوي الوظيفي، على نحو يسهم في تعزيز أدائهم، ويعمق ارتباطهم بالثقافة والهُوية الوطنية، ويعبر هذا البرنامج عن التزام المجمع بمسؤوليته التعليمية والتنموية، وبدوره الداعم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضاف: يتميز البرنامج بمنهج علمي متكامل يغطي الجوانب اللغوية والتواصلية، ويركز على المهارات الرئيسية التي تدعم الاستخدام الوظيفي للعربية في مجالات العمل، ويتضمن محتوى تدريبيًّا لغويًّا وثقافيًّا يعزز قدرة المتدرب على أداء مهماته بكفاءة ضمن سياق الثقافة السعودية.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ على مدى 3 أشهر في مقر المجمع بمدينة الرياض، بنظام مرن يراعي أوقات العمل، وطبيعة التزامات المتدربين.

ويواصل المجمع جهوده في تصميم مبادرات تعليمية متقدمة تراعي احتياجات المتعلمين، وتنوع خلفياتهم، وتدعم استخدام اللغة العربية بفاعلية في البيئات التعليمية والمهنية، على نحو يعكس رسالة المجمع في ترسيخ اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في جميع مجالات المعرفة والتواصل.