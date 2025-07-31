رحّبَت رابطة العالم الإسلامي بإعلان دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، ودولة رئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا، ومكتب دولة رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، عزمَ بلدانهم على الاعتراف بدولة فلسطين، في شهر سبتمبر القادم.

وثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، هذا الإعلان من حكومَات كندا ومالطا والبرتغال، مؤكّدًا أنّه خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحقّ التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.

وقال معاليه: «إنّ على دول العالم كافّةً تحمّل مسؤوليتها تجاه مظلوميّة الشعب الفلسطيني، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ؛ انتصاراً للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع».