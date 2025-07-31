أعلنت شركة «جنات العقارية»، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبموجب قرار صادر من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد «قمة الطائف» المُدمج، الذي سيقام يوم الخميس 14 أغسطس 2025م في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة فندق إنتركونتننتال بالطائف، مع إتاحة المشاركة إلكترونيًا عبر منصة «الدال» للمزادات.

ويطرح المزاد سبعة عقارات متنوعة تشمل أراضي خام وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى وحدات سكنية، تقع جميعها في مواقع استراتيجية بمدينة الطائف. وتتصدرها أرض خام بمساحة تبلغ 449,186.72 متر مربع في حي المضباع، والتي تُعد واحدة من أبرز الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المحلي.

وتؤكد «جنات العقارية» التزامها بمبادئ الشفافية والعدالة في عملية البيع، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في المزاد إما بالحضور المباشر في فندق إنتركونتننتال بالطائف، أو عبر المنصة الإلكترونية «الدال» للمزادات، بما يضمن سهولة الوصول وفرصاً متكافئة لجميع الراغبين في المشاركة.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل العقارات المطروحة وآليات المشاركة عبر الرابط التالي: https://linktr.ee/qimataltaif.