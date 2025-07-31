أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا، بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم سلطان بن شلال بن حمود الزقروطي الشمري -سعودي الجنسية- على تشكيل عصابة إجرامية وتنفيذ عملية سطو مسلح على مركبة نقل أموال وسلب مبلغ مليون ريال تحت تهديد السلاح بإطلاق النار عليها، وهروبه من رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والإضرار بالمركبات الرسمية والتسبب بإصابات لعددٍ من الأشخاص، وإتلاف الممتلكات وترويع الآمنين، وقطع الطريق بسلب مركبة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتعاطي المخدرات.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه من أفعال يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وإقامة حد الحرابة عليه، وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا بحق المذكور من إقامة حد الحرابة بحقه وذلك بقتله.

وتم تنفيذ حُكم القتل حدا بالجاني سلطان بن شلال بن حمود الزقروطي الشمري -سعودي الجنسية- يوم الخميس 6/ 2 / 1447هـ الموافق 31 / 7 / 2025 بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.