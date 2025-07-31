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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

ونوّه بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم واهتمام من القيادة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، مثمناً ما تبذله الوزارة من جهود في تمكين الكفاءات الوطنية وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، عبّر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز مساهمة المنطقة في نمو القطاع الصناعي والتعديني.

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