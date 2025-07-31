تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
جازان: القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي
جازان: القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي
«الأرصاد»: تحذيرٌ متقدمٌ على منطقة الباحة بهطول أمطار غزيرة
«الأرصاد»: تحذيرٌ متقدمٌ على منطقة الباحة بهطول أمطار غزيرة