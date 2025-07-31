أطلق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، «المجموعة الأولى للمصاحف المرتلة لرابطة العالم الإسلامي»، في احتفاء كبير بمقر الرابطة في مكة المكرمة، بحضور عدد من أبرز القرّاء والعلماء في العالم الإسلامي.

وأكّد حرص الرابطة على تسجيل مصحف مرتَّل يحقق المعايير والضوابط المعتمدة من المجلس العالمي لشيوخ الإقراء بالرابطة، ويكون متاحًا للتحميل مجانًا حول العالم، وأن يكون عمل الرابطة في تسجيل المصاحف متقنًا مبنيًّا على قواعد علمية، وتُطبَّق فيه أجود المعايير تطبيقًا كاملًا.

ولفت النظر إلى أن الرابطة وهي تضطلع بهذه المسؤولية فإنها تنطلق من رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقِيَمِها التي أُنشئت من أجلها، مبينًا أن الرابطة حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

وأفاد الدكتور العيسى بأن الرابطة ستستمر في دعم مشروع المصاحف المرتلة وتطويره، وإكمال الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المعنية حول العالم لخدمة الكتاب الكريم، وتفعيل استخدام المصاحف المرتلة في برامج تعليم القرآن الكريم، ولا سيما في البلدان غير العربية، وفي المقارئ الرقمية، منوهًا بأهمية العمل الإسلامي التكاملي والجماعي في خدمة القرآن الكريم.