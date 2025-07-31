أُصيب أكثر من ٢٣ شخصاً بإصابات متفرقة، بعضها خطير، نتيجة سقوط لعبة داخل متنزه ترفيهي بالطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وجود عدد من الشباب والشابات في هذه اللعبة التي كانت تعمل بشكل طبيعي وتتأرجح بهم وسط صخب أصواتهم العالية، إلا أن الذراع العلوية للعبة تعرضت للكسر بشكل مفاجئ، ما تسبب بسقوطها على الأرض، وهو الأمر الذي عرّض الموجودين بها لإصابات متفرقة، راوحت بين المتوسطة والخطيرة.

وبيّن شهود عيان كانوا موجودين في موقع الحادثة أن الإصابات في اللعبة المسماة «٣٦٠ درجة» كانت نتيجة ارتداد عمودها بعد انكساره وعودته بسرعة فائقة، ليرتطم بالأشخاص الذين كانوا في الجهة المقابلة، في حين تعرض الآخرون لإصابات متفرقة نتيجة سقوطهم وهم في وضع الجلوس داخل اللعبة.

وعلمت «عكاظ» أن بعض مستشفيات الطائف أعلنت حالة الطوارئ (الكود الأصفر)، واستقبلت عدداً من الحالات المصابة التي جرى نقلها إليها بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، في حين بدأت الجهات المعنية فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات وأسباب السقوط.