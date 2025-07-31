في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة، نفذت بلدية محافظة صبيا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فرضية ميدانية لإجراءات الاستجابة والتعافي من مخاطر السيول والفيضانات، بهدف تقييم سرعة الاستجابة ومدى فاعلية التنسيق بين الفرق المشاركة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة.

وتضمنت الفرضية تنفيذ سيناريو يحاكي حدوث سيول مفاجئة، شاركت فيه فرق ميدانية من عدة جهات، وتم استعراض آليات الاستجابة الفورية وخطط الإخلاء والإنقاذ، إلى جانب تقييم جاهزية المعدات والكوادر البشرية في مثل هذه الظروف.





وأكد رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن حمود نمازي، أن تنفيذ هذه الفرضيات يأتي ضمن جهود البلدية للتمرين والتأهب المسبق، وتعزيز القدرة على التعامل مع تبعات الكوارث التي قد تخلفها مياه الأمطار، مشيراً إلى أن السلامة العامة تمثل أولوية قصوى، وأن الاستعداد المبكر والتنسيق المشترك يشكلان حجر الزاوية في الحد من الآثار المحتملة لأي طارئ.

وتسعى البلدية من خلال هذه الفرضيات إلى ترسيخ ثقافة الاستجابة السريعة، وضمان تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات بما يحقق أعلى درجات الأمان للمواطنين والمقيمين.



