رأس نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني بمملكة تايلند تشاتشاي بانغتشاود، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي-التايلندي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والعسكرية، تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين التي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي-التايلندي الذي يعمل على تعزيز الشراكة في المجالات كافة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالوزارة، وممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي-التايلندي.