مع إسدال الستار على الجولة الختامية من الموسم الـ 11 من «بطولة العالم للفورمولا إي» التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، تمكن فريق «نيسان فورمولا إي» من اختتام أحد أكثر مواسمه حيوية وحماسًا حتى الآن، حيث تميز هذا الموسم بجرأة الأداء، والتشويق المتسارع، وروح الابتكار، وذلك بفضل دعم راعي الفريق شركة «إلكترومين»، التابعة لمجموعة «بترومين» المتخصصة في مجال التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية، والتي تتولى تطوير حلول النقل المستدام على مستوى المنطقة وخارجها.

ونجح فريق «نيسان فورمولا إي» في جذب اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، بدءًا من الانطلاقة في ساو باولو، وحتى الجولة الختامية المزدوجة التي استضافتها حلبة «إكسل» في لندن، إذ حقّق الفريق خلال الموسم 7 منصات تتويج و4 انتصارات، إلى جانب تقديم أداء جريء ولحظات تألق لافتة، ليثبت أن العزيمة والاستراتيجية والتقنيات المتطورة يمكن أن تُشكّل معًا معادلة النجاح. وقد تُوّجت هذه الإنجازات بفوز السائق أوليفر رولاند بلقب بطولة السائقين لموسم 2024/2025 للفورمولا إي، في انتصار يُمثّل محطة فارقة في مسيرته، وشهادة على تميّز الفريق وتكاتفه

ومن بين أبرز محطات الموسم، جاءت الجولة الافتتاحية لسباقات «الفورمولا إي» التي استضافتها مدينة جدّة، وشكّلت فصلًا جديدًا في تاريخ رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث قدّم سائق فريق نيسان، أمام حضور جماهيري واسع، أداءً استثنائيًا تُوِّج بفوزه بالمركز الأول، ليشكل عبور السيارة المزينة بشعار «إلكترومين». خط النهاية لحظةً تتجاوز حدود الانتصار الرياضي، ويتحوّل إلى إعلان يعكس طموح المملكة وابتكاراتها، ومؤشرًا على ريادتها المتنامية في مجال التنقّل الكهربائي

وفي هذا السياق، قال كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين: «نعتزّ في شركة بترومين بمساهمتنا في دعم رياضة السيارات الكهربائية، باعتبارها منصة تعكس التحوّل العالمي نحو الطاقة المستدامة، حيث أثبت هذا الموسم أن الشركات السعودية مؤهَّلة للمشاركة في مسيرة التغيير العالمي وقيادته».

ومن جانبه، قال توماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق «نيسان فورمولا إي»: «لقد شكّل هذا الموسم رحلة استثنائية جمعت بين الإصرار والشغف وروح التقدّم. وتمثّل شراكتنا مع «بترومين» ركيزة أساسية في رسالتنا لدفع مسيرة التنقّل الكهربائي عالميًا، وتعزيز مكانته كخيار مستدام لمستقبل النقل».

ومع اقتراب انطلاق الموسم الثاني عشر من بطولة الفورمولا إي، تعكس الشراكة بين فريق «نيسان فورمولا إي» وشركة بترومين طموحًا يمتد من ساحات السباق إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدفع مستقبل النقل الكهربائي عالميًا نحو آفاق جديدة.