في خطوة تأكيدية لالتزامها الراسخ بتعزيز معايير السلامة والارتقاء بجودة خدمات التوصيل، نظّمت هنقرستيشن بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ورشة عمل توعوية في المدينة المنورة ضمن خطتها الموسعة في المملكة.

تأتي هذه الورشة امتدادًا لسلسلة من المبادرات المستمرة التي أطلقتها الشركة ضمن حملة #سلامة_المناديب، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة وتمكين مناديب التوصيل من أداء مهماتهم بفعالية وأمان.

وتتزامن هذه المبادرة مع التوجهات الوطنية نحو تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءته. لطالما طبقت هنقرستيشن هذه التوجهات وأصبحت محركاً رئيسيًا ومهماً في هذا التطور، ومساهمًا بشكل كبير في نمو قطاع توصيل الطلبات، وواضعًا معايير جديدة للخدمة والجودة.

وتعكس هذه الورش حرص الشركة على دعم هذه التوجهات من خلال الاستثمار في تطوير القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للمناديب، مما يعزز من مكانتها كرائدة في هذا القطاع الحيوي.

وركزت الورشة بشكل مكثف على تزويد مناديب التوصيل بالمعرفة الجوهرية والمهارات التطبيقية اللازمة للقيادة الآمنة والامتثال الصارم لمعايير السلامة المعتمدة في قطاع توصيل الطلبات.

وقد تضمنت فعاليات الورشة عددًا من المحاور الرئيسية التي تلامس صميم عمل المندوب، أبرزها التوعية الشاملة بقواعد المرور، مع التركيز على أهمية الالتزام التام بجميع الأنظمة والتعليمات المرورية لضمان رحلات توصيل آمنة وخالية من المخاطر.

كما أُكِّد على الدور المحوري لارتداء الزي الرسمي المعتمد، ليس فقط كعنصر تعريفي، بل كجزء أساسي من منظومة السلامة التي تحمي المندوب ومستخدمي الطريق.

إضافة إلى ذلك، قدم خبراء هنقرستيشن شرحًا تفصيليًا ومستفيضًا حول نظام «تيليماتكس» للتتبع الذكي.

هذا النظام المتطور يُعد أداة حيوية لمراقبة وتحليل سلوك القيادة وتقييم الأداء على نحو دقيق، مما يوفر رؤى قيمة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بجودة خدمة التوصيل المقدمة للعملاء. يهدف النظام إلى تحديد أنماط القيادة التي قد تشكل خطرًا محتملاً، وتقديم التوجيهات اللازمة للمناديب لتحسين أدائهم وضمان قيادة أكثر أمانًا وفعالية.

ولم تقتصر الورش على الجانب النظري فحسب، بل شملت أيضًا تدريبًا عمليًا مكثفًا على كيفية التعامل بمهنية واحترافية مع المواقف غير المتوقعة التي قد تواجه المندوب أثناء عملية التوصيل. وشمل ذلك أمثلة متعددة مثل الأعطال الفنية المفاجئة للمركبة والدراجات النارية أو أي مستجدات طارئة على الطريق.

كما تعكس هذه المبادرات التزام هنقرستيشن الراسخ بريادتها في قطاع التوصيل، وحرصها المستمر على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، ويسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا ووعياً.