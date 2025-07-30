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الفضلي
الفضلي
وزير الإعلام يتحدث خلال المؤتمر.
وزير الإعلام يتحدث خلال المؤتمر.
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أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن 2030 لم تعد تاريخاً لعام سيأتي بل رمزية لطموح لا حدود له، وأن الأحلام لا تُروى بل تبُنى، والغد لا يُنتظر لأنه ينجز اليوم. وأشار في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي جمعه أمس (الأربعاء) بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي إلى أن الإعلام السعودي بمؤسساته كافة أقوى من أي وقت مضى بفضل دعم القيادة.

وكشف الدوسري عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعلام و أن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي بلغ 495 مليار ريال في عام 2024، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تسارع التحول الرقمي وصناعة خوارزميات المستقبل محليًا.

من جانبه أكّد وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي لـ «عكاظ» أن الوزارة تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تقنيات متقدمة تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج الزراعي

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة، إلى جانب تقنيات أخري لتحليل نقاط القوة والضعف، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.

و استعرض وزير البيئة المهندس عبد الرحمن الفضلي أبرز منجزات قطاع الوزارة منها إعادة تأهيل 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151.3 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، و إطلاق المركز الإقليمي لدراسات التغير المناخي كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، و تأسيس صندوق البيئة الذي يُعد الأكبر في المنطقة، كما تعمل الوزارة على بناء 1000 سد للاستفادة من مياه الأمطار.

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