رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بالمنطقة، وجمعية مأمن لرعاية السجناء وأسرهم بجازان.

وأكّد أمير جازان أهمية الاتفاقية والشراكة، التي وقعها مساعد مدير السجون بالمنطقة العميد جابر بن جلوي المطيري، ورئيس جمعية مأمن نايف بن محمد حكمي، في تعزيز التعاون بين الجهتين، وتقديم البرامج التأهيلية والدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات، وتقديم الدعم اللازم لهم، ودمجهم مع المجتمع بطرق إيجابية.

وحث أمير منطقة جازان على أهمية تضافر الجهود؛ لتحقيق أفضل الخدمات للنزلاء، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية للمستفيدين منها.