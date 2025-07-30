أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الإعلام السعودي بمؤسساته كافة أصبح اليوم أكثر قوة وتأثيراً بفضل تمكين القيادة، مشيراً إلى أن عام 2030 لم يعد مجرد تاريخ قادم، بل رمز لطموح لا حدود له.

وكشف الدوسري في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي جمعه أمس (الأربعاء) بوزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، في وقت تتصدر فيه المملكة الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي بلغ 495 مليار ريال في عام 2024، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تسارع التحول الرقمي وصناعة خوارزميات المستقبل محلياً.

وأضاف وزير الاعلام أن عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية ارتفع إلى 23 شركة في عام 2024، مقارنة بشركتين فقط عام 2020، موضحاً أن النمو يترجم مكانة المملكة الريادية في الابتكار والتحول التقني.

وعلى الصعيد الإنساني، بيّن الدوسري أن المملكة قدمت أكثر من 30 مليار ريال مساعدات إنسانية شملت 108 دول عبر 3500 برنامج ومبادرة، فيما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعات تجاوزت قيمتها 4.27 مليارات ريال، إضافة إلى إجراء 230 ألف عملية جراحية تطوعية بمشاركة أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة..

من جانبه استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أبرز منجزات قطاع البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151.3 مليون شجرة ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح الفضلي خلال المؤتمر الصحفي أن عدد المتنزهات الوطنية ارتفع إلى 500 متنزه لدعم السياحة البيئية، فيما قفزت نسبة المناطق المحمية البرية إلى 18% من مساحة المملكة، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار الوزير الفضلي إلى إطلاق المركز الإقليمي لدراسات التغير المناخي كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، إلى جانب اختيار المملكة من لجنة الأمم المتحدة للمياه كنموذج عالمي في استدامة المياه، مبيناً أن إنتاج المياه زاد بنسبة 100% لمواكبة الطلب المتنامي. ولفت إلى أن مشروع الاستمطار الصناعي نفذ 711 طلعة جوية في عدة مناطق، في حين تمتلك المملكة اليوم ثلاث محطات متنقلة وعائمة لتحلية المياه، إضافة إلى تأسيس صندوق البيئة الذي يُعد الأكبر في المنطقة.

وبيّن الفضلي أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية قريباً، مشيراً إلى أن قروض التنمية الزراعية تجاوزت سبعة مليارات ريال في عام 2024، واستفاد 79 ألف مواطن من برنامج المنتجات الريفية.

وأكد وزير البيئة أن الوزارة تعمل على بناء 1000 سد للاستفادة من مياه الأمطار، ورفع ساعات الخزن الإستراتيجي بنسبة 600%، إضافة إلى إعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض.