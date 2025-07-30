توسعت سوق السيارات الفاخرة عالمياً: منذ انطلاقها الدولي عام 2019، دخلت EXEED أسواق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية بثبات. وابتداءً من أبريل من هذا العام، توسعت EXEED في أوروبا، حيث احتلت سيارة RX PHEV مكانة رائدة في قطاعات السوق الرئيسية في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، محققةً حجم مبيعات بلغ 11.899 سيارة في يونيو، بزيادة قدرها 15.1% على أساس سنوي!

جوائز دولية: في مجال التصميم، حازت EXEED على جوائز مرموقة مثل الجائزة الذهبية الأمريكية من IDA جائزة ومسابقة التصميم الإيطالية A’. وفي أسواق السيارات الفاخرة، حصلت على جائزة «أفضل سيارة دفع رباعي فاخرة بستة وسبعة مقاعد لعام 2024» في المنطقة العربية. بالإضافة إلى ذلك، حقق أداؤها المتميز رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لـ«أكبر عدد من السيارات المتحركة في 30 ثانية».

سيارة VX فاخرة رائدة: بفضل محركها الرائد في فئته بقوة 192 كيلو واط/400 نيوتن متر ونظام دفع رباعي موجّه (يعزز عزم دوران المحور الخلفي بنسبة 33% ويمكّن من تسلق شديد بزاوية 45 درجة).

رواد التكنولوجيا RX PHEV/RX: تتميز RX PHEV بتقنية EXEED الهجينة من الجيل الثالث المطورة ذاتياً، ونظام الدفع الرباعي الوحيد في العالم بأربعة محركات، مما يحقق تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط. مع مدى إجمالي يزيد على 1100 كم (160 كم سيارة كهربائية خالصة) واستهلاك وقود شامل منخفض للغاية يبلغ 1.2 لتر/100 كم.

في الأول من يوليو، أعلنت شركة إكسيد تحقيق مبيعات استثنائية خلال شهر يونيو، حيث تجاوزت 11.899 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 15.1% مقارنة بالعام الماضي.

في الأسواق الأوروبية، حظيت سيارة RX PHEV بشعبية كبيرة بين المستهلكين في كل من المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، وبولندا، واحتلت موقعاً متقدماً بين السيارات الأكثر مبيعاً في فئتها، نتيجة الطلب الكبير عليها.

في الوقت ذاته، تواصل إكسيد توسعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من الطرازات الجديدة في السعودية، تشمل: السيارة الفاخرة الرائدة VX، والأداء العالي RX PHEV وRX، وسلسلة الطاقة الجديدة الفاخرة EXLANTIX، وذلك عبر الاستفادة من تقنياتها المتطورة لإعادة تعريف معايير التنقل الفاخر في السوق السعودية والخليجية.

إكسيد ولدت عالمية، وُلدت للمزيد

في عام 2017، أطلقت إكسيد أول طراز لها «TXL» في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، معلنة بداية رحلتها لبناء علامة سيارات فاخرة ناشئة.

وفي 2019، بدأت رسمياً خطتها للتوسع العالمي تحت شعار «وُلدت للمزيد»، ودخلت تدريجياً أسواقاً محورية مثل أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، حيث كانت السعودية هي المحطة الأولى الإستراتيجية في المنطقة.

وحتى اليوم، نالت إكسيد ثقة أكثر من 440 ألف عميل حول العالم، وظلت للعام الخامس على التوالي العلامة الصينية الأولى في مبيعات السيارات الفاخرة خارج الصين.

يرجع نجاح إكسيد العالمي إلى سعيها الدائم نحو التميز في المنتجات.

ففي جانب التصميم، حصدت العلامة العديد من الجوائز العالمية المرموقة، منها: الجائزة الذهبية من IDA الأمريكية لعام 2022، والجائزة البلاتينية من MUSE الأمريكية لعام 2023، كما حازت على جائزة A’ الإيطالية للتصميم، وجائزة if الألمانية لعام 2024.

وفي الأسواق الفاخرة، حازت سيارتها VX لقب «أفضل SUV فاخرة بـ6 أو 7 مقاعد لعام 2024» في الشرق الأوسط.

أما من حيث الأداء، فقد سجل طراز EXLANTIX ES رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس «كأكبر عدد من السيارات المتحركة تم تجاوزها بحركة متعرجة خلال 30 ثانية»، في استعراض لقدراته الاستثنائية التي تضاهي أعرق العلامات العالمية.