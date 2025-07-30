كشف مدير الإعلام في الشركة السعودية للكهرباء حسام الغامدي، لـ«عكاظ»، أن الشركة تلتزم بتعويض المشتركين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع في حي التلفزيون بمدينة حائل، وفق الإجراءات المعتمدة في دليل المعايير المضمونة الصادر عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

وأوضح، أن الانقطاع الذي حدث كان نتيجة تعدٍ من طرف خارجي على أحد مكونات الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع الحالة لإعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع متواصلة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقديم خدمة «اطمئن» عبر التطبيق لذوي الاحتياجات الماسة لضمان إعطاء الأولوية في المعالجة.

وختم الغامدي، بدعوته المشتركين بضرورة الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة عبر التطبيق، لما توفره من إجراءات سريعة في متابعة الأعطال ورفع طلبات التعويض، مؤكداً أن الشركة حريصة على رفع كفاءة الخدمة والتجاوب مع جميع الملاحظات.

اشتكى عدد من سكان حي التلفزيون في حائل من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، وقالوا، إن الانقطاع ألحق بهم خسائر مادية نتيجة تعطل الأجهزة وتلف المواد الغذائية، وبحسب أحد المتضررين «الانقطاع المستمر تسبب في أعطال كبيرة للثلاجات وأجهزة التبريد، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية، إضافة إلى خسائر مادية في إصلاح الأجهزة».

وأشار إلى أنه حاول التواصل مع الجهة المزودة دون جدوى، ما دفعه إلى رفع شكوى للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مطالباً التدخل العاجل لمعالجة المشكلة وتعويض المتضررين.