في إطار الحراك السياحي والثقافي؛ الذي تشهده محافظة النماص خلال صيف 2025م، تواصل الفعاليات التراثية استقطاب الزوار والمصطافين، من مختلف مناطق السعودية، إذ يجد عشاق الأصالة والهوية في البرامج، نافذة على الموروث الشعبي الجنوبي، وسط أجواءٍ ترفيهية وثقافية، تُضفي على المكان روحاً من البهجة والانتماء.ومن أبرز الفعاليات عروض «الفرق الشعبية» التي أقيمت في قرية المدانة التراثية، بمشاركة فرقة «رجال الحجر»، التي قدمت عروضاً حيّة لفنون شعبية أصيلة، كـ«المدقال»، و«العرضة»، و«اللعب»، وسط حضورٍ جماهيري كبير، تفاعل مع إيقاعات وأهازيج التراث المحلي.وتأتي الفعالية ضمن باقة من الأنشطة التي تنفذها بلدية النماص، بالتعاون مع أمانة عسير؛ بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز حضور التراث المحلي، كركيزة أساسية على خارطة الجذب السياحي. وتقع قرية «المدانة» التراثية شمالي النماص، ضمن نطاق مركز وادي زيد، أحد المراكز التابعة للمحافظة، الذي يمتاز بتضاريسه الجبلية، وأجوائه المعتدلة صيفاً، فضلاً عن احتضانه عدداً من القرى الأثرية، والمواقع الطبيعية التي تشكّل وجهة مفضلة للزائرين.ويُعد مركز وادي زيد من المواقع الحيوية التي تسهم في دعم المشهد السياحي للنماص، خصوصاً مع تكثيف الفعاليات الموسمية، التي تجمع بين الفن الشعبي والطابع الثقافي المحلي.ويعكس هذا الحراك اهتمام الجهات المعنية في عسير بتفعيل مبادرة «السعودية وجهة سياحية عالمية»، عبر تسليط الضوء على الكنوز التراثية والثقافية في المحافظات الجبلية، التي تحتفظ بذاكرة المكان، وروح الإنسان.