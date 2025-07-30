عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي اليوم، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، برئاسة مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبدالله بن كدسه، ومدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في «الإسكوا» الدكتور طارق العلمي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يسهم في دعم جهود التنمية في اليمن، إلى جانب استعراض فرص التوسع في مجالات العمل المشترك.

ويأتي اللقاء امتداداً للشراكة القائمة بين البرنامج والإسكوا، الذي أثمر في مراحل سابقة عن إصدار تقرير مشترك بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نمواً، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد نحو 40 شراكة فاعلة مع الجهات المحلية واليمنية والإقليمية والدولية، ضمن إستراتيجية متكاملة لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالتعاون المستمر مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.